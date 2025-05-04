Yrp Genel Başkanı Fatih Erbakan, İttifak Sinyali Verdi

FAKAT YENİLMEZ POTANSİYELİMİZ VAR

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’daki genel merkezde İl Başkanları Toplantısı öncesi gündeme dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yineleyen Erbakan, seçimlerde ittifak yapabilecekleri partileri sıraladı.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

AK Parti içindeki küskün milli görüşçülerin geri dönüş ihtimaliyle ilgili bir soruya yanıt veren Fatih Erbakan, “Bize gelmek isteyen herkese kapımız açık. Partimizin bu büyüme ve katılımlarla ilgili potansiyeli yüksek. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz. Üye sayısı ve oy oranı bakımından bu ortada. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisiyiz. Bu nedenle büyüme potansiyeli her zaman var. Hedefimiz bu yıl sonunda 1 milyon üyeye ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI İLE BİRLEŞMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiklerini belirten Erbakan, “Bununla ilgili bir geri dönüş söz konusu değil. Cumhur İttifakı ile tekrardan bir birlikteliğin artık mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyoruz.” dedi.

YRP’NİN ÜYE SAYISI ARTIYOR

Baraj sorununun bulunmadığına dikkat çeken Erbakan, “Biz 520 bin üye ile yüzde 7 oy oranına ulaşmıştık yerel seçimde. Bugün 650 bin üye ile daha da yukarıda olduğumuzu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

ÜÇ PARTİ İLE İTTİFAK İHTİMALİ VAR

YRP’nin baraj sorunu olmamasına rağmen seçimlere daha güçlü girmek ve bir sinerji oluşturmak amacıyla milletvekili seçimlerinde ittifak yapabileceklerinin sinyalini veren Fatih Erbakan, “Bu konuda Gelecek Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi olabilir. Bu partilerle ittifak kurma ihtimalimiz olabilir. Ama bu konuda şu ana kadar herhangi bir görüşme veya adımımız olmadı. İttifak olmasa da barajı aşma problemimiz yok.” dedi.