Ysk, Chp İstanbul Kongresi İçin Engel Yok

KONGREDE ENGEL YOK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Eylül’de planladığı İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılmasında herhangi bir engel olamayacağına karar verdi. Kongre süreci, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından devam ettirilecek. Seçimlerin yapılmasına ilişkin karar sonrası, Gürsel Tekin’in kayyum atanmasıyla başlayan tartışmalar sona ermiş oldu. 15 gün sonra gerçekleştirilecek seçimlerle sandıktan çıkacak aday, İstanbul İl Başkanı olarak görev alacak ve Gürsel Tekin’in süresi sona erecek.

İLÇE SEÇİM KURULU GÖRÜŞ TALEP ETTİ

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği sonrası oluşabilecek yetki karmaşasını çözmek için YSK’dan görüş talep etti. Kurul, kongrenin yapılma durumu ve işlemlerin hangi seçim kurulu tarafından yürütüleceği konusunda değerlendirme istedi. Yüksek Seçim Kurulu, yaptığı inceleme sonucunda, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin belirtilen tarihte yapılmasını ve işlemlerin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.