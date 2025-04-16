Ysk, Chp Kurultayı İptalini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu Değerlendirmesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptal edilmesi talebi üzerine yapılan başvuruyu inceledi. İptal başvurusunu yapan Kemal Çiftçi’nin talebi reddedildi. Çiftçi, kurultayın iptali ve yeniden yapılması için Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapmıştı. İddiasında, kurultay süreciyle ilgili olarak adaylık müracaatında bazı usulsüzlükler olduğuna dikkat çekmişti. Ancak Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, Çiftçi’nin itirazını kabul etmedi.

Kurulun Kararları

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, kurultayın Başkanlık Divanı tarafından yürütüldüğünü ve aday listelerinin Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun onayıyla kesinleştirildiğini ifade etti. Kurul kararında, “Başvurucu Kemal Çiftçi’nin iddiaları, siyasi partinin kurultay Başkanlık Divanı’nın yetkisinde olup, dilekçede belirtilen diğer iddialar delil veya belgeye dayanmamaktadır,” şeklinde ifadelere yer verildi.

YSK’ye Taşınan İtiraz Süreci

Kemal Çiftçi, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’nun reddettiği kararı “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. YSK, yaptığı değerlendirmede, ilçe seçim kurulunun verdiği kararın kesin olduğunu belirtti ve tam kanunsuzluk durumunun bulunmadığını ifade ederek, Çiftçi’nin başvurusunu da reddetti.