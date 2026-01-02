Yüce Auto İkramiye Geleneğini Sürdürüyor

Yeni yılın gelmesiyle, özel sektörde çalışan milyonlarca birey maaş artış oranlarını merakla bekliyor. Büyük ölçekli firmalar, çalışanlarına yapacakları maaş zamları ve prim ödüllerini yavaş yavaş açıklarken, son yıllarda işçilerine sağladığı ikramiyelerle dikkat çeken Yüce Auto’nun sahibi Ahmet Yüce’nin durumu merakla takip ediliyor. Önceki yıllarda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye veren otomotiv devi Skoda’nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, bu yıl da çalışanlarını ihmal etmiyor.

İKRAMİYE TUTARI BU KEZ GİZLİ TUTULDU

2025 yılı itibarıyla otomotiv sektöründeki satış rakamları düşmesine rağmen, etkileyici bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Yüce, ikramiye geleneğini sürdürüyor. Skoda Türkiye bünyesindeki tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı bildirildi. Ancak geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl kaç maaş tutarında ikramiye ödeneceği gizli tutuldu.

ÖMÜR BOYU İKRAMİYE ÖDEME SÖZÜ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın başlarında verdiği bir röportajda, ödediği ikramiyelerle gündem olmayı istemediğini belirten Yüce, ileride vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını ifade etmişti. Ulaştıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yüce, “Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim” şeklinde konuşmuştu.