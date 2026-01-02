Yüce Auto İkramiye Geleneğini Sürdürüyor

yuce-auto-ikramiye-gelenegini-surduruyor

Yeni yılın gelmesiyle, özel sektörde çalışan milyonlarca birey maaş artış oranlarını merakla bekliyor. Büyük ölçekli firmalar, çalışanlarına yapacakları maaş zamları ve prim ödüllerini yavaş yavaş açıklarken, son yıllarda işçilerine sağladığı ikramiyelerle dikkat çeken Yüce Auto’nun sahibi Ahmet Yüce’nin durumu merakla takip ediliyor. Önceki yıllarda çalışanlarına 25 ve 29 maaş ikramiye veren otomotiv devi Skoda’nın Türkiye distribütörü Ahmet Yüce, bu yıl da çalışanlarını ihmal etmiyor.

İKRAMİYE TUTARI BU KEZ GİZLİ TUTULDU

2025 yılı itibarıyla otomotiv sektöründeki satış rakamları düşmesine rağmen, etkileyici bir performans sergileyen çalışanlarını ödüllendiren Yüce, ikramiye geleneğini sürdürüyor. Skoda Türkiye bünyesindeki tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı bildirildi. Ancak geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl kaç maaş tutarında ikramiye ödeneceği gizli tutuldu.

ÖMÜR BOYU İKRAMİYE ÖDEME SÖZÜ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz yılın başlarında verdiği bir röportajda, ödediği ikramiyelerle gündem olmayı istemediğini belirten Yüce, ileride vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını ifade etmişti. Ulaştıkları başarıyı çalışanlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yüce, “Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim” şeklinde konuşmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.
Gündem

İstanbul’un Aralık Ayı Fiyat Değişimleri Açıklandı

İstanbul'da aralık ayında en fazla fiyat artışı sağlık ürünlerinde görüldü; antiseptik ürünler yüzde 51,95 ile zirveye çıktı, uçak biletlerinde ise belirgin bir düşüş yaşandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.