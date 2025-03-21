Yüksek Yevmiyeler Usta Sorununu Çözemiyor

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT İNŞAATLARI DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası etkilenmiş 11 ilde, afetzedeler için konut yapımları aralıksız sürüyor. Bölgede 174 farklı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi gece gündüz çalışıyor. Bu yoğun çalışma, işçi yevmiyelerini de doğrudan etkiliyor. İstanbul’da inşaat işçisinin günlük kazanıcı 4 bin 500 liraya ulaşırken, deprem bölgesinde bu rakam 7 bin lirayı geçiyor. Yüksek ücretlere rağmen, sektörde kalifiye eleman bulmak giderek zorlaşıyor.

USTALARIN GÖÇÜ BÖLGEYİ ETKİLİYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, deprem bölgesindeki yüksek yevmiyeler, ustaların diğer illerden buraya “göç etmesine” sebep oluyor. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, sektördeki durumu şu şekilde özetliyor: “Depremden önce de işçilik maliyetleri pandemiyle yükselmişti. Deprem ve yeniden inşa süreci, yevmiyeleri uçurdu. İstanbul’da yetişmiş bir işçi 4 bin 500 lira kazanırken, deprem bölgesinde 7 bin lirayı aşıyor. Buna rağmen eleman bulamıyoruz. Kalifiye ustalar bölgeye gidiyor, bu da İstanbul’da işçi açığı yaratıyor. Üstelik yurtdışındaki projeler de bu sorunu derinleştiriyor.” Şişik, İstanbul’da son yıllarda ruhsat sayılarının artmasıyla yeni projelerin başladığını, ancak deprem bölgesinden dönen işçilerin aynı yüksek ücretleri talep ettiğini belirtiyor. “İşçi, ‘Orada 7 bin lira alıyordum, burada da aynısını isterim, yoksa gelmem’ diyor. Bu, maliyetleri artırıyor. Yeni nesil ise emek yoğun işlere girmek istemiyor, kısa yoldan para kazanmayı tercih ediyor,” diye ekliyor.

TEKİRDAĞ’DA USTA BULMA SORUNU

Tekirdağ Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Komitesi Başkanı Turgay Kara da benzer bir durumu yineledi. Kara, deprem sonrası Tekirdağ ve çevresinde kalifiye eleman bulmanın zorlaştığını vurguladı: “Burada bir ustanın yevmiyesi 3 bin lirayken, deprem bölgesinde 6-7 bin lira civarında. Aradaki fark neredeyse iki katı. Bu yüzden ustalarımız orayı tercih ediyor, diğer illerdeki işler aksıyor.” Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Gör. Ahmet Bal, deprem bölgesine uzak illerden bile kalifiye elemanların yüksek maaşlar için bölgeye geçtiğini belirtiyor. “Bu durum, diğer bölgelerdeki inşaat projelerini zora sokuyor,” diyor.

REKOR YEVMİYELERE RAĞMEN ÇÖZÜM BULUNAMIYOR

Sektör temsilcileri, 7 bin lira gibi rekor yevmiyelere rağmen kalifiye eleman sorununun henüz çözülemediğini ifade ediyor. Deprem bölgesindeki yoğun inşaat çalışmaları, İstanbul ve diğer illerdeki projeleri yavaşlatırken, maliyet artışları da sektörü zorluyor. Uzmanlar, uzun vadeli bir çözüm için meslek eğitimine yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor.