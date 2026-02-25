Yükseköğretim Kanunu Değişikliğiyle Af ve Cezalar Geliyor

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİKTE SON AŞAMAYA GELİNDİ

AK Parti Meclis Grubu tarafından oluşturulan Yükseköğretim Kanunu’ndaki değişikliklere yönelik düzenlemede önemli bir aşamaya ulaşılmış durumda. Çalışmalar kapsamında, Temmuz 2022 itibarıyla üniversitelerle ilişkisi kesilen öğrencilerin, 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri gündeme geliyor. Ancak, affın kapsamı ve detaylarıyla ilgili nihai karar henüz netleşmedi.

EĞİTİMDE YENİ HAKLAR GELİYOR

Taslakta, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alamadıkları tüm dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Bu durum, özellikle uygulamalı eğitimi tamamlayamayan ya da başlayamayan öğrenciler için de önemli fırsatlar sunacak. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ama uygulamalı eğitim aşamasına geçemeyen öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı tanınacak. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda çok sayıda öğrenci bu düzenlemeden yararlanabilecek.

YAŞ HADDİ YÜKSELME İHTİMALİ

Taslakta yükseköğretim sistemine dair başka maddeler de yer almakta. Öğretim üyelerinin mevcut 67 yaşındaki emeklilik yaşının 72’ye çıkarılması da gündemde. Bu düzenleme, akademik kadrolarda istihdam sürekliliğini artırmayı hedefliyor.

DİSİPLİN CEZALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca, terör örgütü propagandası yapan veya örgüt adına faaliyet gösterenlere yönelik uygulanacak disiplin cezaları da belirleniyor. Üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı içeriklerin yer aldığı bildiri, afiş ve pankartları asan ve dağıtan öğrencilerin bir yarıyıl süreyle uzaklaştırılması öngörülüyor. Ayrıca, başkası adına tez ve makale yazan kişiler ile bu şekilde üretilen materyalleri kullananlara cezai yaptırımlar uygulanması da taslakta maddeler arasında yer alıyor; bu bağlamda ünvanlarının geri alınması ve meslekten çıkarılmaları gündemde.