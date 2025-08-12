Yükseköğretim Kurulu, Sızıntı İddiasını Reddetti

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU AÇIKLAMA YAPTI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, gerçekleştirdiği düzenli kontroller sonucunda Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde (YÖKSİS) hiçbir sızma veya yetkisiz erişim durumu tespit etmediğini duyurdu. Başkanlığın yaptığı yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS’te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir.” bilgisi verildi.

VERİ GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR

Açıklamada, veri merkezinin ve sistemlerin her ay düzenli bir şekilde taramaya tabi tutulduğuna dikkat çekildi. “Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız.” denildi. Yükseköğretim Kurulu, bu süreçlerin verilerin güvenliğini artırmak amacıyla yapıldığını vurguladı.