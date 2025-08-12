Gündem

Yükseköğretim Kurulu Sızıntı İddiasını Reddetti

yuksekogretim-kurulu-sizinti-iddiasini-reddetti

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU SIZMA İDDİALARINI YALANLIYOR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller sonucunda Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde (YÖKSİS) herhangi bir sızma ya da yetkisiz erişim bulunmadığını duyurdu. Başkanlık, “YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim” iddiaları hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde YÖKSİS’te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir.” ifadelerine yer verdi.

VERİ GÜVENLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Açıklamada, veri merkezinin ve sistemlerin her ay düzenli olarak tarandığına vurgu yapıldı. Başkanlık, “Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

