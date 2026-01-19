Yüksekova’da Dondurucu Soğuklar Buz Sarkıtlarını Oluşturdu

yuksekova-da-dondurucu-soguklar-buz-sarkitlarini-olusturdu

İLÇEDE ŞİDDETİ SOĞUKLAR ETKİLİ

İlçe genelinde geçen ay boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, yerini yoğun soğuk havaya bıraktı. Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı gözlemlenirken, ilçe merkezindeki kar kalınlığı ise 1 metreden fazlasına ulaştı. Kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuklar, ilçeyi adeta dondurmuş durumda. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte bina çatılarında oluşan buz sarkıtları yer yer 3 metreye kadar ulaştı.

BELEDİYE VE KARAYOLLARI EKİPLERİ GÖREVDE

Belediye ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak ve ulaşımın aksamaması adına karla mücadele faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Ekiplerin hem ilçe merkezinde hem de köy yollarındaki çalışmaları devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buzda Kayma Sonucu Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Elazığ'da buzda kayarak park halindeki bir araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin kameralarına yansıdı.
Gündem

Samsun’da Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir trafik kazası sonucunda 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Antalya’da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Serik'te ormanlık bölgede başlayan yangın, Antalya'nın doğa güzelliklerine zarar verme riski taşıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Gündem

Batı Şeria’da Gözaltı Sayısı 2025’te Yüzde 25 Arttı

İsrail ordusu, 2025'te Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Cezaevinden Firar Eden Mahkum Mahalleyi Karıştırdı

Edirne'de cezaevinden firar eden bir mahkumun mahalledeki evlere girmesi, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve endişe yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.