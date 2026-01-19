Yüksekova’da Dondurucu Soğuklar Buz Sarkıtlarını Oluşturdu

İLÇEDE ŞİDDETİ SOĞUKLAR ETKİLİ

İlçe genelinde geçen ay boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, yerini yoğun soğuk havaya bıraktı. Yüksek bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı gözlemlenirken, ilçe merkezindeki kar kalınlığı ise 1 metreden fazlasına ulaştı. Kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuklar, ilçeyi adeta dondurmuş durumda. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte bina çatılarında oluşan buz sarkıtları yer yer 3 metreye kadar ulaştı.

BELEDİYE VE KARAYOLLARI EKİPLERİ GÖREVDE

Belediye ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak ve ulaşımın aksamaması adına karla mücadele faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Ekiplerin hem ilçe merkezinde hem de köy yollarındaki çalışmaları devam ediyor.