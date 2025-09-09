Yumurta Fiyatları Yükseldi: Yeni Zam!

YUMURTA FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Afyon ve Kayseri’de yumurta fiyatlarında son günlerde dikkat çeken bir yükseliş gözlemleniyor. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte talepteki artış fiyatlara doğrudan yansıyor. Sektör temsilcileri, arz-talep dengesindeki bozulmanın fiyat artışında etkili olduğunu belirtiyor.

YARKA YUMURTADA ÖNE ÇIKAN ZAM

Kayseri’de en yüksek artış yarka yumurtada meydana geldi. Geçtiğimiz haftalarda 3,60 liradan satılan yarka yumurta, 4,10 liraya yükseldi. Afyon’da ise benzer bir durum söz konusu; yarka yumurtanın tanesi 4,05 liradan 4,45 liraya çıktı.

DUBLE VE YENİ ANA YUMURTADA FİYAT DEĞİŞİMİ

Afyon’da duble yumurta fiyatı 4,80 liradan 5,10 liraya, Kayseri’de ise 4,95 liradan 5,15 liraya yükseliş göstermiş durumda. Yeni ana yumurtada da gözlemlenen 40 kuruşluk bir artış dikkat çekiyor. Piliç ve klavuz yumurtada 20 ila 40 kuruşluk fiyat farkları oluşup, çeşitli fiyat değişimleri yaşanıyor.

YENİ ZAMLAR GELİYOR MU?

Sektör temsilcileri, talepteki artış ile birlikte önümüzdeki dönemlerde yumurta fiyatlarında yeni zamların olabileceği konusunda uyarıyor. Tüketicilere ise “alışverişlerde dikkatli olun, fiyatlar daha da artabilir” çağrısı yapılıyor.