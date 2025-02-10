Yumurta Fiyatlarına Zam Geliyor

YUMURTA FİYATLARINDA ARTŞ

Kayseri ve Afyon’da yumurta fiyatlarında değişiklik yaşandı. Üreticilerin belirli koşullar nedeniyle fiyatlarda zam yaptığı gözlemlendi. Zam oranları 6 ila 10 kuruş arasında değişiklik gösteriyor.

ESKİ VE YENİ ANA YUMURTA FİYATLARI YÜKSELDİ

Ekonomim’de yer alan habere göre, geçen hafta boyunca duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları artış gösterdi. Yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatları ise sabit kaldı. Geçen hafta Afyon’un Başmakçı ilçesinde tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurta 4 lira 70 kuruşa yükseldi.

YENİ ANA YUMURTA FİYATI YÜKSELDİ

Eski ana yumurtanın fiyatı 4 lira 55 kuruş iken 4 lira 65 kuruşa çıktı. Yeni ana yumurtanın tanesi, 4 lira 40 kuruşken 4 lira 50 kuruşa yükseldi. Kayseri’de ise 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa, eski ana yumurtanın tanesi ise 4 lira 43 iken 4 lira 51 kuruşa çıktı.