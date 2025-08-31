Yunan Adalarındaki Radar Sistemleri Çöktü

RADAR SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI

Yunanistan’ın Rodos ve Kerpe adalarında bulunan radar sistemleri işlevini yitirdi. Bu durum, ülkenin güneydoğusundaki hava sahasında ciddi bir güvenlik açığına sebep oluyor. Hava sahasındaki radar krizinin, özellikle yaz aylarında artan hava trafiğini doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Atina FIR hattının güneydoğusundaki gözetim sistemlerinin ya bozuk olduğunu ya da işlevini kaybettiğini dile getiriyor.

UÇUŞ GÜVENLİĞİNE TEHLİKE

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Rodos’taki Attavyros Dağı’ndaki radarın yıllar önce sabotajla zarar gördüğü, ancak hala yenilenmediği bildirildi. Kerpe’deki radar sisteminin ise sürekli arızalar yaşadığı belirtildi. Açıklamada, “Girit’ten Meis’e kadar olan bölge, uçuş güvenliği açısından kritik öneme sahip. Bu bölgedeki radar sistemlerinin devre dışı kalması hava trafiğini kontrolünü neredeyse imkânsız hale getiriyor” denildi.

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Genel Sekreteri Panagiotis Psaros imzasıyla çıkan bildiride, mevcut krizin sadece münferit bir arıza olmadığı vurgulandı. Altyapının sistematik olarak ihmal edildiğine dikkat çekerek, “Uçuş güvenliği için hayati önem taşıyan sistemler yenilenmezken yönetim, tanıtım projelerine milyonlar harcıyor. Bu durum, artan trafik ve jeopolitik gerilim döneminde ülkenin itibarını yerle bir ediyor” ifadesine yer verildi.

ATİNA’DA DA PROBLEMLER VAR

Ülkenin en büyük havalimanı olan Atina’daki Eleftherios Venizelos’da da radar arızaları ve frekans problemleri nedeniyle büyük bir kriz yaşandığı aktarıldı. Terminal radarlarının yalnızca birinin çalıştığı, doğu pistinin aletli iniş sisteminin aylarca devre dışı kaldığı ifade edildi. Frekanslardaki parazitler ve kapsama sorunları, hava trafiğini yönetilemez hale getirdi.

AVRUPA KOMİSYONU’NA ŞİKAYET HAZIRLIĞI

Yunanistan Hava Trafik Kontrolörleri Derneği, Avrupa Komisyonu’na ‘Hava Trafik Yönetimi Alanında İhlaller ve Uyum Eylem Planı’ sunulacağını bildirdi. Bunun yanında, bu planın hazırlanmasında hiçbir hava trafik kontrolörünün yer almamasının sert bir şekilde eleştirildiği aktarıldı. “Yönetim, sistemi uygulayacak olan kontrolörleri dışlayarak büyük bir hata yapmaktadır. Uçuş güvenliği için kritik bilgilerden habersiz olan yetkililerin hazırladığı bu plan, geçmişin hatalarını tekrarlatacaktır” değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, operasyon alanlarında hijyen problemleri, kontrolörlerin oturacak koltuk bulamaması ve radar merkezlerinde haşerelerin dolaşması gibi sorunlar da gündeme getirildi. Yeni Disiplin Yasası tasarısıyla birlikte sendika temsilcilerine baskı yapıldığı, eleştirileri dile getiren yetkililerin cezalandırıldığı iddia ediliyor. Bu durumun, uçuş güvenliği gibi hayati konuların üstünü örtmeye çalıştığı belirtildi.