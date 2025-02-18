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Dünya

Yunan Gazeteciler Grev Başlattı

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GREVİN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

Yunan basınında yayınlanan haberlere göre, Panhelenik Gazeteciler Sendikaları Federasyonu’nun çağrısıyla ülke genelindeki birçok gazeteci sendikası grev kararı aldı. Grev, bugünden itibaren saat 05.00’te başlamış olup, yarın yine aynı saatte sona erecek.

GAZETECİLERİN TALEPLERİ

Gazeteciler, medya sektöründeki işverenlerin bireysel sözleşmelere son vermesinin ardından toplu iş sözleşmeleri için müzakerelerin başlatılmasını talep ediyor. Ayrıca, hafta sonu mesailerinde ek ücret ödenmesi, savaş ve doğal afet bölgelerinde çalışan basın mensuplarına ek tazminat verilmesi, yapay zeka kullanımına dair bağlayıcı kuralların belirlenmesi, gazetecilerin haklarının korunması ve basılı medyanın desteklenmesi için önlemler alınmasını istiyorlar.

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