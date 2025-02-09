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Yunanistan Adalarında Eğitim Tatili Uzatıldı

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EĞİTİM ARASINDA UZAMA

Yunanistan’da Ege Denizi’nde gerçekleşen sismik hareketler, bazı adalarda eğitime verilen arayı bir hafta daha uzatmayı zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitim süreci bir hafta prolongedecek. Eğitimde yaşanan bu aksama, adalarda güvenlik ve istikrarın sağlanması için gerekli bir konu olarak değerlendiriliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sismik hareketler nedeniyle alınan bu karar, adaların güvenliğine ilişkin önlemlerle doğrudan bağlantılı. Eğitim faaliyetlerinin yeniden başlaması için çevresel ve yapısal koşulların iyileşmesi önem taşıyor. İlgili otoriteler, bu süreçte kamu güvenliğinin temin edilmesine yönelik adımlar atmayı sürdürüyor.

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