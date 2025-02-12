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Yunanistan Adalarında Önlemler Uzatıldı

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SİSMİK RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Yunanistan’da yayınlanan haberlere göre, Sismik Risk Değerlendirme Komitesi, sismik hareketlerden etkilenen adalar için alınan önlemlerin uzatılmasına karar verdi. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, sismolog Kostas Papazahos, vatandaşların bu tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini belirtti.

ALINAN ÖNLEMLERİN BAŞLICA UNSURLARI

Papazahos, halka çağrıda bulunarak, “Halkın kalabalık kapalı alanlarda bulunmaması, ada sakinlerinin güvenli güzergahları tercih etmesi ve Santorini’deki belirli limanların kullanılmaması” gibi önlemlerin devam ettiğini vurguladı. Bu önlemler, ada sakinlerinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

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