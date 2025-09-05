Yunanistan’dan Sert Göçmen Politikası Geldi

YUNANİSTAN’IN KAÇAK GÖÇ POLİTİKALARI

Yunanistan, kaçak göçle mücadelede sert önlemler almaya başladı. Avrupa Birliği’nin uygulamalarına, direktiflerine ve kararlarına aykırı bir şekilde Yunan Parlamentosu, Başbakan Miçotakis’in liderliğindeki muhafazakar hükümetin oylarıyla, Göçmenlik Bakanı Thanos Plevris’in hazırladığı yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenlemeler kapsamında, Yunanistan’a kaçak yollarla giren herkes hapse atılacak. Ayrıca, göçün başladığı tarihten bu yana ya da önceden ülkeye gelip kaçak yaşayan kimseye yasal statü verilmeyecek. Bugüne kadar 7 yıl boyunca ülkede ikamet eden ve çalışan kişilerin, oturma izni alma hakları ise kaldırılmış durumda.

YENİ YASANIN DETAYLARI

Yeni yasada, “Başvuruları temyizde reddedilen sığınmacılara beş yıl hapis cezası verilmesi“ maddesi de yer alıyor. Aşırı sağcı bir politikacı olan ve daha sonra Miçotakis’in partisine katılarak bakanlık görevine gelen Plevris, yeni uygulamalardan memnuniyetini dile getirdi. Plevris, “Kaçakların başvurusu reddedilirse, elektronik bileklik kullanılacak. Kaçaklar, ülkeyi terk edene kadar gözetim altında tutulacak. Geri dönmeyenlere, tahliyesiz beş yıl hapis cezası verilecek. Geri dönenler ise hapse girmeyecek” şeklinde bilgi verdi.

Yunanistan’ın bu sert yasaları, Avrupa’daki göç krizine karşı alınan önlemler arasında dikkat çekiyor.