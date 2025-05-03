Yunanistan, Hidrokarbon Araştırması İçin İhale Açacak

ULUSLARARASI İHALE KARARI

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması yapmak üzere uluslararası bir ihale sürecine gireceğini duyurdu. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru’nun, Mora Yarımadası’nın güney kısmı ile Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon araması ve kaynakların kullanımı için uluslararası ihale açılması yönündeki kararı imzaladığı ifade edildi.

CHEVRON’UN İLGİSİ

Bu kararın, ABD merkezli enerji şirketi Chevron’un Mora Yarımadası ve Girit Adası bölgesinde hidrokarbon arama konusundaki ilgisini olumlu bir şekilde karşılaması sonrası alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, uluslararası ihale duyurusunun, ilgili şirketlerin başvurularını yapmak için Avrupa Birliği’nin (AB) resmi gazetesinde 90 gün süreyle kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı. Çevre ve Enerji Bakanlığı, mart ayında Chevron’un Girit’in güneyinde hidrokarbon arama isteğini olumlu bir şekilde karşıladığını duyurmuştu.