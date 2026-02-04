Yunanistan Sakız Adası’nda Deniz Kazası: 15 Ölü 24 Yaralı

Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarında Salı gecesi gerçekleşen üzücü deniz kazasında, göçmen ve mülteci taşıyan bir tekne, Yunan Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. Bu talihsiz olayda 15 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Facianın ardından günün ilk ışıklarıyla, Sakız’ın doğusundaki Vrontados bölgesine bağlı Mirsinidi Plajı açıklarında kayıpları bulmak için denizden ve havadan kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Operasyonlara beş Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter katılıyor.

CESETLERİ DENİZDEN TOPLADILAR

Yetkililerden elde edilen bilgilere göre, denizden 11’i erkek, 3’ü kadın olan 14 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ağır yaralı olarak Sakız Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye tedavi için getirilen 24 yaralıdan 7’si erkek, 6’sı kadın ve 11’i çocuk. Yaralılardan üçü, hayati organlarında ciddi hasar oluşması nedeniyle acil ameliyata alındı. İki hamile kadının da ameliyat edileceği, fakat kontrollerde bebeklerin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralıların büyük kısmında karaciğer yırtılması, böbrek hasarı ve ağır kafa travmaları tespit edildi. Doktorlar, bu bulguların şiddetli bir çarpışmaya işaret ettiğini ifade etti. Gece boyunca en az üç kritik ameliyat yapıldı.

İKİ SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ DE YARALANDI

Çarpışmada Sahil Güvenlik botunda bulunan bir erkek ve bir kadın personel hafif şekilde yaralandı. Yaralı personel, Sakız Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralanan erkek personelin kolundan, kadın personelin ise hafif beyin sarsıntısı geçirdiği bildirildi.

FACİA NASIL YAŞANDI?

İlk bilgilere göre, Salı gecesi Koyun Adası (İnusses) Adaları’ndan hareket eden bir Sahil Güvenlik devriye botu, Sakız açıklarında yaklaşık 30 göçmenin bulunduğu hızlı bir tekneyi tespit etti. Göçmenlerin büyük bir kısmının Orta Doğu kökenli olduğu düşünülüyor, ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Sahil Güvenlik botu, tekneye belirlenen rotaya uyması için uyarı yaptı. Ancak her iki teknenin de hız yaptığı ve tehlikeli manevraların gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor. Hangi teknenin diğerine çarptığı henüz netlik kazanmadı ve olaya dair detayların Sahil Güvenlik ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda aydınlatılması bekleniyor. Çarpışmanın şiddeti ise kesin olarak ifade ediliyor.

SİLAH SESLERİ İDDİASI DOĞRULANMADI

Gece boyunca bazı kaynaklardan silah sesleri duyulduğu veya ateş açıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak hastaneye ulaşan yaralıların üzerindeki yaralanmaların ateşli silah yaralanması olmadığı, ayrıca konuya ilişkin resmi bir açıklamanın yapılmadığı bildirildi.