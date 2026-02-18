Yunanistan Silah Alım Stratejisinde Türkiye Maddesi Dönemi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Atina’nın savunma tedarik stratejisinde önemli bir değişim sürecine girdi. Bakanlığa yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, yeni dönemde büyük çaplı silah alımlarında sözleşmelere “Türkiye maddesi” eklenecek.

YAZILI GARANTİ TALEBİ

Planlanan düzenleme gereğince, Yunanistan’ın edinmeyi hedeflediği ana silah platformlarının Türkiye’ye satılması yasaklanacak. Savunma Bakanlığı bu bağlamda, ihaleye katılan firmalardan söz konusu sistemlerin Ankara’ya devredilmeyeceğine dair yazılı garanti talep edecek. Atina’daki yetkililer, aksi durumda milyarlarca euroluk yatırımların caydırıcılık hedefini zayıflatacağı görüşünde. Bu adımın arkasında, Almanya’nın Tip 214 denizaltılarını hem Yunanistan’a hem de Türkiye’ye satma kararının etkisi bulunuyor. Yunan tarafı, bu satışın Doğu Akdeniz’deki askeri dengeyi Ankara lehine değiştirdiğini vurguluyor.

ARTAN GERİLİM

Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları ile güvenlik konularında uzun süredir gerginlik yaşayan iki NATO müttefiki, söz konusu denizaltı anlaşmalarıyla daha da belirgin hale geliyor. Dendias, Berlin yönetimini bu konuda açıkça uyarmış ve Türkiye’ye gelişmiş sistemlerin ihracının Ankara’nın güçlenmesine yol açabileceğini belirtmişti. Bu ifadeler, TBMM’nin 1995’te Yunanistan’ın karasularını genişletme ihtimaline karşı aldığı kararı hatırlatıyor.

YERLİ SANAYİ HEDEFİ

Yeni strateji, Atina’nın ek denizaltı alımları için uluslararası teklifleri değerlendirmeye başladığı bir dönemde kendini gösteriyor. Almanya, Fransa, İtalya, Güney Kore ve İsveç merkezli savunma şirketleri ihalenin zemininde yer almaya hazırlanıyor. Yunan hükümeti yalnızca stratejik mühasırlık talebinde bulunmakla kalmıyor; her projede en az yüzde 25 yerli sanayi katılımı şartı koyarak, savunma ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyor.