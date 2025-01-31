Yunanistan Türkiye’nin Füze Hamlesinden Rahatsız

YUNAN BASINI TÜRKİYE’NİN FÜZE SATIN ALMALARINDAN ENDİŞELİ

Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayisini geliştirmek için attığı adımlar karşısında tedirginlik yaşıyor. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin Meteor füzeleriyle ilgili satışlar konusunu gündeme getirdi. Haberde, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer’e bu konudaki endişelerini ilettiği belirtildi. Gazete, bu durumu “Yunanistan’ın endişeleri arasında Türkiye füzeleri izliyor” başlığıyla duyurdu.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ’NDEN ÖNEMLİ ATILIMLAR

Kathimerini, Türk savunma sanayisinin yaptığı atılımlar hakkında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye, Meteor füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemleriyle birlikte dördüncü nesil Eurofighter Typhoon jetlerini satın alarak hava kuvvetlerini güçlendirme planlarını ilerletiyor.” Bu durum, Yunanistan’ın bölgedeki askeri dengeler üzerindeki kaygılarını artırıyor. Yunan basını, Türkiye’nin bu adımlarını dikkatle izliyor.