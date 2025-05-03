Yunanistan, Uluslararası İhale Açacak!

YUNANİSTAN ULUSLARARASI İHALE AÇIYOR

Yunanistan, Mora Yarımadası ve Girit Adası açıklarında hidrokarbon araması yapabilmek için uluslararası ihaleye çıkma kararı aldı. Çevre ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, Mora Yarımadası’nın güney kesimi ile Girit Adası’nın güneyinde hidrokarbon araması yapılması ve bu kaynakların kullanımı amacıyla ihale açılmasına dair kararı imzaladı.

CHEVRON’UN İLGİSİ ETKİLİ OLDU

Açıklamada, söz konusu kararın, ABD merkezli enerji şirketi Chevron’un Mora Yarımadası ve Girit Adası’nın güneyindeki hidrokarbon arama konusundaki ilgisini olumlu karşıladıktan sonra alındığı ifade edildi. Ayrıca, uluslararası ihale duyurusunun, ilgilenen şirketlerin başvuru yapabilmesi için Avrupa Birliği’nin resmi gazetesinde 90 gün boyunca kamuoyuna sunulacağı aktarıldı. Çevre ve Enerji Bakanlığı, bu yılın mart ayında Chevron’un Girit’in güneyinde hidrokarbon arama isteğini olumlu bir şekilde değerlendirdiğini bildirmişti.