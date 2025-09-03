Yunus Akgün, Kerem’i Paylaşımından Çıkardı!

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri çerçevesinde 4 Eylül tarihinde Gürcistan ile oynayacak maça hazırlıklarını sürdürürken, kampın dışından ilginç bir olay sosyal medya gündemine oturdu. Galatasaray’da forma giyen Yunus Akgün, antrenman sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya platformunda paylaştı. Ancak fotoğrafın dikkat çeken yönü, Kerem Aktürkoğlu’nun bu paylaşımda yer almamasıydı.

TAKIMDAKİ DEĞİŞİMİN GÖLGESİ

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından Yunus’un fotoğraftan kendisini silerek paylaşım yapması, taraftarlar arasında “soğuk savaş” tartışmalarını başlattı. Bu durum, iki futbolcu arasında yaşanan gerilimin kamuoyunda nasıl algılandığını gözler önüne seriyor.

REKABETİN GÖZ GÖZ ARTERİ

Kerem, bu paylaşımın ardından kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak dolaylı bir şekilde yanıt verdi. İki futbolcunun arasında açık bir açıklama olmamasına rağmen, bu davranışlar dikkat çekici bir şekilde izleniyor. Futbol camiasında bu durumun nasıl gelişeceği ve iki oyuncunun ilişkisi, medya ve taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.