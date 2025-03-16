Yunus Akgün’ün Yeni Sözleşmesi Coşturacak!

GALATASARAY’DA MUHTEŞEM GELİŞME!

Sporseverler, heyecan dolu anlar bekliyor çünkü Galatasaray’da önemli bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Yunus Akgün ile yeni sözleşme için geri sayım başladı. Uzun süredir süren müzakereler sonunda olumlu bir sonuca ulaşılmış durumda ve taraftarlar bu haberi duyduğunda büyük bir sevinç yaşayacak. Son dakika haberine göre, Galatasaray yönetimi Yunus’un maaşına ciddi bir zam yapacak ve 11 milyon euroluk serbest kalma bedelini artırma kararı aldı. Bu imza, Cimbom’u gerçek anlamda yükseltecek!

YUNUS AKGÜN İLE ANLAŞMA YAKINDA!

Galatasaray, 2026 yılında sözleşmesi sona erecek Yunus Akgün ile masaya oturdu ve son görüşmeden olumlu bir sonuç aldı. Taraflar arasındaki müzakerelerde pürüz kalmadığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılacağı belirtiliyor. Bu sezon 34 maçta sahada 2344 dakika kalan 24 yaşındaki yıldız, 11 gol ve 8 asistlik performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, bu başarıyı ödüllendirmek için harekete geçti!

MAAŞA ZAM VE SERBEST KALMA BEDELİ ARTACAK!

Alınan bilgilere göre, Galatasaray, Yunus Akgün’ün maaşına büyük bir zam yaparak oyuncunun hak ettiği değeri verecek. Ayrıca, mevcut 11 milyon euroluk serbest kalma bedelinin artırılması planlanıyor. Bu adım, Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken Yunus’u Cimbom’da tutma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar, “Yunus bizim evladımız, gitmesin!” diye haykırarak, yönetimin bu transferle kalplerini kazanacağını belirtiyor.

TARAFTARLAR COŞKULU!

Galatasaray taraftarları sosyal medyada bu haberi kutlamaya başladı. “Yunus Akgün’le yeni sözleşme, şampiyonluk yolunda dev bir adım!” yorumları öne çıkarken, bazı taraftarlar “11 milyon euro yetmez, 20 yapın ki kimse kapmasın!” diyerek yönetime çağrıda bulunuyor. Yunus’un sahadaki enerjisi ve yaptığı asistler, sarı-kırmızılı takımı 2025 yılına umutla bakmaya sevk ediyor. Bu imza, Ali Sami Yen Stadyumu’nda coşkuyu zirveye taşıyacak!