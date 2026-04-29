Yurt Dışı Telefonlar İçin 120 Günlük Süre Doluyor

YURT DIŞI TELEFONLAR HAKKINDA BTK TARAYICI FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Yurt dışından Türkiye’ye gelen telefonlar üzerindeki kontroller Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından titizlikle sürdürülüyor. Türkiye’de kayıtlı olmayan IMEI numarasına sahip olan ve SIM kart vasıtasıyla sinyal aldığı saptanan cihazlar için verilen 120 günlük sürenin sonuna yaklaşılması dikkat çekti.

KAPANMA SÜRECİ YAKLAŞIYOR

Önümüzdeki 2 gün içerisinde sürecin sona ermesiyle, kaçak olarak adlandırılan telefonlar iletişime kapatılacak. Bu durumda kullanıcıların dikkat etmeleri gereken tarihler oldukça önemli.

SMS TARİHİ KİLİT NOKTA

Ocak 2026 tarihi itibarıyla BTK tarafından kaçak telefon sahiplerine gönderilen SMS tarihinin baz alınması gerektiği belirtildi. Eğer 5 Ocak 2026 tarihinde bir SMS aldıysanız, telefonunuz 5 Mayıs 2026 tarihine kadar iletişime açık kalabiliyor.

KULLANIM SÜRESİ DETAYLARI

Varsayıma göre telefonu 1 Mayıs’ta aldığınızda, ilk dört aylık süreç 31 Ağustos 2026’da sona erecek. Eğer e-SIM ya da başka bir SIM kart yuvasına geçiş yaparsanız, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci dört aylık süre dolmuş olacak. Yılın bu döneminde bir takvim yılı geçeceğinden, 1 Ocak-31 Ağustos 2027 tarihleri arasında kullanmaya devam edebileceksiniz.

E-SIM İLE KULLANIM SÜRESİ UZAYABİLİYOR

Yeni nesil telefonlarda bulunan e-SIM ile yurt dışı telefonlar, fiziksel SIM kart ile 120 gün, e-SIM kullanarak da 120 gün daha süresini uzatabiliyor; böylece toplamda 240 gün boyunca kullanılabiliyor. Ancak, bu süre zarfında yine de telefonlar iletişime kapatılacak.

KAYIT ÜCRETLERİ YÜKSEK

Kurulum ücreti bu yıl 54 bin 258 lira olarak belirlendi. Kaçak telefonlarını kaydettirmek isteyenler, bu miktarı ödeyerek cihazlarının iletişime kapanmasını önleyebiliyor.

KAÇAK İLE YASAL YOLLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Android telefonlar üzerinde yasa dışı yollarla IMEI numarası atanarak kullanım sağlandığı bildiriliyor. İnternete bağlanabilen bir telefonun IMEI’si, yurt dışından satın alınmış telefonlarla ilişkilendirilerek kullanılmakta. Ucuz ikinci el ve hurda durumundaki Android telefonların IMEI numaraları, son model cihazlara uygulanarak kapalı kalma riski olmadan kullanılabiliyor.

IOS CİHAZLARDA İŞLEM YAPILAMIYOR

Ancak, IOS tabanlı cihazlarda IMEI atma işlemi gerçekleştirilemediği için bu durum sadece Android telefonlarla sınırlı kalıyor. Android telefonlara bin ile iki bin lira bedelle IMEI atan telefon tamircileri mevcut; ancak bu işlemin yasa dışı olduğu unutulmamalıdır.