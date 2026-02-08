Yurt Dışında Yakalanan 15 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

YURT DIŞINDA YAKALANAN 15 SUÇLU TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ

Yurt dışında tespit edilen 15 suçlunun Türkiye’ye geri getirildiği duyuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 6 şahıs olmak üzere toplam 15 suçlunun ülkemize iade edildiği belirtildi.

KIRIMLI SUÇLULARIN HANGİLERİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Buna göre, “Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme” suçlarından aranan Litvanya uyruklu A.K., Almanya’da yakalandı. A.K., Bodrum’da eski eşi Rus I.D. (42) ve kızı D.D.’nin (15) öldürülmesi olayından dolayı aranıyordu. Ayrıca, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçunu işlediği iddia edilen İ.A., ve çeşitli suçlardan aranan M.D. Almanya’da ele geçirildi. Gürcistan’da yakalanan S.G., “Kasten Öldürme” suçundan, D.Y. ise “Hırsızlık ve Silahla Tehdit” suçlarından aranıyordu. Karadağ’da yakalanan M.M. “Uyuşturucu Madde İhraç Etme” suçundan, G.A. da “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçundan aranıyordu.

KIRMIZILİ BÜLTEN İLE ARANAN DİĞER ŞAHISLAR DA GELDİ

Ulusal seviyede aranan B.G., Almanya’da “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan, S.Ö. Yunanistan’da “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan kaçmaktaydı. Ayrıca Azerbaycan’da yakalanan N.U., “Kasten Öldürme” suçundan aranıyordu. Gürcistan’da iki kişi, S.G. ise “Hırsızlık” ve “Dolandırıcılık” suçlarından dolayı yakalanarak Türkiye’ye geri getirildi.

KAÇIŞ YOK AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen tüm birimleri tebrik ederken, “Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası suçla mücadelesinde kararlılığını bir kez daha vurgulamış oldu.