Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüşe Geçiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, bu haftanın genelinde yurt çapında yağış bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca devam edecek hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ

Özdemirci, bu hafta da yurt genelinde yağışlı havaların etkili olacağını belirtirken, hava sıcaklıklarının da düşmesini öngördü. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağını, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar beklediklerini aktardı. “Çarşamba günü için Doğu Anadolu’nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var.” ifadelerini kullanan Özdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış olacağını açıkladı. Perşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz dışındaki tüm ülkede yağmur beklendiğini, Orta Karadeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun güney ve batısında da yer yer kuvvetli yağışların olacağını vurguladı. Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini dile getirdi.

İSTANBUL VE ANKARA’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR

İstanbul’da yarın çok bulutlu ve yağmurlu bir havanın etkili olacağını belirten Özdemirci, perşembe günü karla karışık yağmur beklediklerini ve sıcaklıkların düşeceğini söyledi. Ankara’da yarın karla karışık yağmur görüleceği ve perşembe günü sıcaklıkta daha fazla düşüş öngörüldüğünü kaydederek hafif kar yağışının da görülebileceğini sözlerine ekledi. İzmir’de ise yarın yağışlı bir hava beklenirken, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu bir hava durumu olması bekleniyor.