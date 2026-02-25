Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüşe Geçiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bu hafta ülke genelinde yağışlı bir hava durumu yaşanacak.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta boyunca yurt genelinde beklenen yağışlı hava koşullarını aktardı. Hava sıcaklıklarının düşeceğini bildiren Özdemirci, yağışların özellikle yağmur ve sağanak şeklinde, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar olarak gerçekleşeceğini belirtti. “Çarşamba günü için Doğu Anadolu’nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var.” şeklinde konuştu. Özdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar olacağı bilgisini verdi.

GÜÇLÜ YAĞIŞLAR YAŞANACAK

Perşembe günü Ege ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde devam eden yağışlar, Orta Karadeniz’in doğusunda, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında yer yer kuvvetli şekilde gözlemlenecek. Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceğini vurgulayan Özdemirci, durumun dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

İSTANBUL VE ANKARA’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da yarın hava durumunun çok bulutlu ve yağmurlu olacağını belirten Özdemirci, perşembe günü karla karışık yağmur öngörüyor ve sıcaklıkların düşeceğini sözlerine ekliyor. Ankara’da yarın karla karışık yağmur yaşanması beklenirken, perşembe günü sıcaklıkların daha fazla düşmesiyle birlikte hafif kar yağışının olabileceğini ifade etti. İzmir’in ise yarın yağışlı, perşembe ve cuma günlerinde ise parçalı bulutlu bir havaya sahip olacağı öngörülüyor.

