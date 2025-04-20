Yurt Genelinde Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini yayımladı. Bugün, yurdun iç kesimlerinden başlayarak, Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde yağışların görülmesi bekleniyor. Marmara bölgesinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacakken, Ege, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde güneşli havanın hakim olması tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Bugün, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli bir hava bekleniyor, İzmir ve Aydın çevrelerinde sıcaklıkların 24-31 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Ancak Orta ve Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ankara ve Kayseri’de sıcaklıklar 7-11 derece seviyelerinde olacakken, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde de yağmurun hâkim olacağı tahmin ediliyor. Trabzon ve Erzurum’da ise hava sıcaklığının 4-10 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

21 Nisan Pazartesi günü, batı bölgelerde güneşli hava devam ederken, İzmir ve Antalya’da sıcaklıkların 22-29 derece arasında olması bekleniyor. İç Anadolu’da, Ankara ve Sivas’ta ise yağmur geçişleri görülecek ve sıcaklıkların 6-10 derece arasında olması öngörülüyor. Karadeniz ve Doğu bölgelerinde, Rize ve Van illerinde yağışlı havanın süreceği düşünülüyor ve sıcaklıklar 3-9 derece seviyesinde olacak.

GÜNEŞLİ GÜNLER GELİYOR

22 Nisan Salı günü, Ege ve Akdeniz’de güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Muğla ve Adana’da termometrelerin 24-31 derecelerini göstermesi öngörülüyor. İç Anadolu’da, Konya ve Eskişehir’de ise yağışların etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 7-11 derece olması düşünüyor. Doğu’da, Erzurum ve Diyarbakır’da yağışlı hava devam edecek ve sıcaklıklar 4-10 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

BATI’DAKİ SICAKLIKLAR ARTACAK

23 Nisan Çarşamba günü, batıda güneşli hava sürmeye devam ediyor. İzmir ve Antalya’da sıcaklıklar 25-33 dereceye kadar yükselebiliyor. İç Anadolu’da, Ankara ve Kayseri’de hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıkların 8-12 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Karadeniz ve Doğu bölgelerinde, Van ve Trabzon’da yağmur etkisini sürdürecek, sıcaklıkların 5-11 derece arasında görülmesi öngörülüyor.

HAFTA SONUNDA YAĞMUR DEVAM EDECEK

24 Nisan Perşembe günü, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini sürdürecek. Aydın ve Mersin’de sıcaklıkların 24-33 derece arasında değişmesi bekleniyor. İç Anadolu’da, Ankara ve Sivas’ta parçalı bulutlu hava görüleceği tahmin edilmekte. Karadeniz ve Doğu bölgelerinde, Samsun ve Erzurum’da ise yağmur etkinliğini sürdürecek, sıcaklıklar 5-11 derece civarında seyredecek. Meteoroloji, yağışlı bölgelerde karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.