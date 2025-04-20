Yurt Genelinde Yağış Bekleniyor

METEOROLOJİK TAHMİNLER AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için hava durumu tahminlerini duyurdu. Bugün, iç kesimlerden başlayarak Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde yağış bekleniyor. Marmara bölgesinde parçalı bulutlu hava etkili olurken, Ege, Güney ve Güneydoğu bölgeleri güneşli havanın tadını çıkaracak.

HAVA DURUMU DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Bugün Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli bir hava görülürken, İzmir ve Aydın çevrelerinde sıcaklıkların 24-31 derece arasında olması bekleniyor. Ancak Orta ve Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor. Ankara ve Kayseri’de sıcaklıklar 7-11 derece arasında seyrederken, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde etkili yağmur devam ediyor. Trabzon ve Erzurum’da termometreler 4-10 dereceyi gösteriyor.

YAĞIŞLAR ETKİNLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

21 Nisan Pazartesi günü batı bölgelerde güneşli hava devam ederken, İzmir ve Antalya’da sıcaklıkların 22-29 derece arasında olması bekleniyor. İç Anadolu’da, Ankara ve Sivas’ta yağmur görülebiliyor ve sıcaklıklar 6-10 derece arasında olabiliyor. Karadeniz ve Doğu bölgelerinde, Rize ve Van illeri gibi yerlerde yağışlı hava sürüyor, sıcaklıklar ise 3-9 derece arasında seyrediyor.

GAZETE HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYIMLADI

22 Nisan Salı günü Ege ve Akdeniz’de güneşli hava hakim olacak. Muğla ve Adana’da hava sıcaklıklarının 24-31 derece dolaylarında olması bekleniyor. İç Anadolu’da Konya ve Eskişehir’de yağış ihtimali mevcut ve sıcaklıklar 7-11 derece olarak tahmin ediliyor. Doğu illerinde, Erzurum ve Diyarbakır’da yağış devam ediyor ve burada sıcaklık 4-10 derece arasında olabiliyor.

HAFTA SONU YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

23 Nisan Çarşamba günü batıda güneşli hava sürerken, İzmir ve Antalya’da sıcaklıklar 25-33 dereceye kadar yükselebiliyor. İç Anadolu’da ise Ankara ve Kayseri’de hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 8-12 derece arasında seyrediyor. Karadeniz ve Doğu bölgelerinde Van ve Trabzon’da yağmur etkisini sürdürüyor, sıcaklıklar 5-11 derece aralığında olabiliyor.

Meteoroloji, yağışlı olan bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda bilgilendiriyor.