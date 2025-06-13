Yurt İçi Yerleşiklerin Kredi Tüketimi Düşüyor

PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Haziran ile biten haftaya ait para ve banka istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 576 milyar 947 milyon 418 bin lirası konut kredisi, 60 milyar 677 milyon 470 bin lirası taşıt kredisi ve 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Ayrıca, 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin lira bireysel kredi kartlarından kaynaklandı. TCMB dahil bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi de 5 Haziran ile biten haftada 26 milyar 688 milyon 724 bin lira artarak 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya yükseldi.

MEVDUATTAKİ DÜŞÜŞ

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat 5 Haziran ile biten haftada 104 milyar 403 milyon 751 bin lira azalarak 23 trilyon 150 milyar 402 milyon 798 bin liradan 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya geriledi. Aynı dönemde TL cinsi mevduat yüzde 0,5 düşerek 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 azalarak 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin lira ile kayıtlara geçti. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, bir önceki haftada 228 milyar 816 milyon dolar düzeyinde görülürken, bu rakamın 190 milyar 552 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında bulundu.

YABANCI PARA MEVDUATINDAKİ AZALMA

Yurt içindeki yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış verilere göre, 5 Haziran itibarıyla 2 milyar 595 milyon dolarlık bir azalış kaydedildi. Bu durum, finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerini yansıtırken, yerleşiklerin yabancı para mevduatlarındaki değişiklikler önemli bir gözlem noktası oldu.