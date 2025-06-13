Yurt İçi Yerleşiklerin Kredi Tutarı Düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Haziran ile sona eren haftaya dair para ve banka verilerini açıkladı. Verilere göre, bankacılık sektöründe yer alan yurt içi bireylerin tüketici kredileri 576 milyar 947 milyon 418 bin lirayı konut kredilerinden, 60 milyar 677 milyon 470 bin lirayı taşıt kredilerinden, 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lirayı ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin lirayı ise bireysel kredi kartlarından oluştu. Bankacılık sektörünün, TCMB de dahil, toplam kredi hacmi 5 Haziran ile biten haftada 26 milyar 688 milyon 724 bin lira artarak 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya yükseldi.

bankacılık sektörünün mevduatı düştü

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 5 Haziran ile biten haftada 104 milyar 403 milyon 751 bin lira azalış göstererek 23 trilyon 150 milyar 402 milyon 798 bin liradan 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya düştü. Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası mevduatı yüzde 0,5 azalış ile 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin lira oldu. Yabancı para cinsindeki mevduat ise yüzde 0,7 düşerek 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin lira seviyesine geriledi. Bankalardaki toplam YP mevduatı geçen haftada 228 milyar 816 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 190 milyar 552 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

vatandaşların yabancı para mevduatı azaldı

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler doğrultusunda 5 Haziran itibarıyla 2 milyar 595 milyon dolarlık bir azalma kaydedildi.