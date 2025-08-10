Yürüyen Bantlar Kaldırılıyor, Geçişler Hızlanacak

TÜNELDE YENİ DÜZENLEME BAŞLATILIYOR

İstanbul’un yoğun toplu taşıma aktarma noktalarından biri olan Gayrettepe-Zincirlikuyu tünelinde önemli bir düzenleme süreci başlıyor. Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Gayrettepe İstasyonu ve bağlantı tünelinde yürüyen bantlar kaldırılıyor. Yapılan açıklamada, “Tünellerde darboğaz yaratan noktalarda yıkım ve genişletme çalışmaları yapılacak; dar alanlarda hareketliliği kısıtlayan yürüyen bantlar kaldırılacaktır” deniliyor.

YENİ DÜZENLEMEYLE TRAFİK AKICI HALE GELECEK

Uzun süredir çalışmayan yürüyen bantların, tüneldeki yaya trafiğini olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte geçişlerin daha akıcı hale gelmesi hedefleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde, metrobüs ve metro hatları arasında geçiş yapan binlerce yolcu için bu adımın rahatlatıcı olması bekleniyor.

YOLCULARA ALTERNATİF GEÇİŞ GÜZARGÂHLARI BİLGİLENDİRİLECEK

Metro İstanbul, düzenleme sürecinde yolculara alternatif geçiş güzergâhlarını kullanmaları hakkında gerekli bilgileri sunacak. Bu sayede yolcu konforunu artırmayı amaçlıyor.