Yüsra Türkoğlu’nun Ölümü Üzerine Soruşturma İzni Çıktı

Bursa’da ikamet eden Azime Buse ve Cemil Türkoğlu’nun 4 çocuğundan biri olan Yüsra, Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi, 19 Mayıs 2024 akşamı rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

7 YAŞINDAKİ YÜSRA GRİP ŞİKAYETİİYLE HASTANEYE GİTMİŞTİ

Grip belirtileri gösteren aile, Yüsra’yı Şehir Hastanesi’ne götürdü. Hastanede muayene edilen Yüsra, serum tedavisi almaya başladı. Serum uygulamasından yarım saat sonra fenalaşan Yüsra’nın durumu kötüleşti. Aile, daha sonra gelen başka bir doktor tarafından çocuğun sağlık durumunun kritik olduğunun kendilerine bildirilmesiyle tedirgin oldu. Türkoğlu ailesinin iddialarına göre, çocuğun rahatsızlığının 10 saat boyunca arttığı, gözlerinin şiştiği, karnının ağrıdığı ve tansiyonunun düştüğü ifade edildi.

YANLIŞ TEDAVİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Sabah saatlerinde mesaiye gelen kardiyoloji doktoru, Yüsra’nın durumunun kritikliğine dikkat çekti ve bu nedenle Yüsra yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımda kalbi duran Yüsra, yapılan müdahalelerle hayata döndürülmeye çalışıldı; fakat entübe edildikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Kızlarının yaşamını yitirmesinden dolayı yaşadığı acıyı dile getiren Cemil Türkoğlu, ifadelerinde “Yanlış serum takılması sonucu öldü” diyerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yüsra Türkoğlu’nun ölümüne ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma açarak müfettiş görevlendirdi. Hastane yetkilileri, “Hasta geldiğinde kendisiyle ilgilenilmişti. Muayenesinde kalp hastalığı olduğu test edilerek aileye bildirildi. Aile, ısrarla kızlarının hastaneden çıkması yönünde talepte bulundu. Durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındı ve sonrasında yaşamını yitirdi. Müfettiş, konuyu araştırma aşamasındadır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişin Yüsra’nın ölüm nedenini bütün yönleriyle araştırdığı ve hastane personelinin dinlendiği belirtildi.

AİLE BAKANLIĞIN KARARINA İTİRAZ ETTİ

Yapılan ön incelemenin sonucunda Sağlık Bakanlığı, olayda ihmali olduğu öne sürülen doktorlar hakkında soruşturma izni vermedi. Türkoğlu ailesi ise bu karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. İtiraz başvurusu üzerine yapılan inceleme sonrası, 15 sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi. Bu sağlık personelleri arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı, Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu profesör, doçent ve uzman doktorlar ile asistan doktor ve pratisyen hekimler yer alıyor.

‘İDDİALAR SAVCILIKÇA YAPILACAK SORUŞTURMA KAPSAMINDA NETLEŞEBİLİR’

Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede, “Şikayet edilen sağlık meslek mensupları tarafından uygulanan tedavi ve teşhislerin tıp kurallarına uygun olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verilmemiştir. Ancak olayın tüm dosyalarını birlikte değerlendirdiğimizde, bu konudaki iddiaların yalnızca savcılıkça yapılacak soruşturma sürecinde netlik kazanabileceği sonucuna ulaşıldı. Bu nedenle, itirazın kabulü ile soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına ve dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesine karar verilmiştir” denildi.