Yusuf Akçiçek Fenerbahçe İle Anlaştı

FENERBAHÇE’NİN YILDIZI YUSUF AKÇİÇEK

Süper Lig’in önemli takımlarından Fenerbahçe’nin dikkat çeken genç yeteneği Yusuf Akçiçek, teknik direktör Jose Mourinho’nun vazgeçilmez isimleri arasına girmeye başladı. Özellikle Anderlecht ile yapılan maçlarda bir gol ve bir asistle büyük bir katkı sağlayan Yusuf, aynı zamanda savunmada da güven veriyor.

İLK 11’DE YER ALMAK

Sadece 19 yaşında olan genç stoper Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmada ilk kez 11’de forma giyerek kariyerinde önemli bir adım atmış oldu. Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek ile ilgili ortaya çıkan son haberler, Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan yaratıyor.