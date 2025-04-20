Yusuf Akçiçek Fenerbahçeyle Anlaşma Sağladı

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖZDESİ

Süper Lig’in önemli ekiplerinden Fenerbahçe’nin gözde oyuncusu Yusuf Akçiçek, teknik direktör Jose Mourinho’nun da dikkatini çekmeye başladı. Özellikle Anderlecht ile oynanan maçlarda sergilediği performansla bir gol ve bir asistle katkı yapan Yusuf Akçiçek, savunma görevlerini de başarıyla yerine getiriyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR ADIM

19 yaşındaki genç stoper, bu mücadelede ilk 11’de yer alarak kariyerinde önemli bir aşama kaydetti. Yusuf Akçiçek’in performansı, hem kendi kariyeri hem de Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan yaratıyor. Son gelişmeler, genç oyuncunun geleceği hakkında umut verici bir tablo çiziyor.