Yusuf Akçiçek’in Değerindeki Büyük Artış

YUSUF AKÇİÇEK’İN YÜKSELİŞİ

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun özel ilgi gösterdiği genç stoper Yusuf Akçiçek, futbol dünyasında adını duyurmaya devam ediyor. Transfermarkt, Süper Lig’de oynayan futbolcuların piyasa değerlerini güncellerken, Yusuf’un değerindeki büyük artış dikkat çekti.

PİYASA DEĞERİNDE CİDDİ ARTIŞ

Yusuf Akçiçek’in piyasa değeri 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükseldi. Bu durum, genç stoperin değerinde yüzde 3566.7’lik bir artış yaşandığını gösteriyor. Böylece Yusuf, Süper Lig’deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.