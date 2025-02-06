Yusuf Demir Performansıyla Maça Damga Vurdu

YUSUF DEMİR’İN BAŞARILI PERFORMANSI

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Boluspor’a karşı sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demir, 2 Haziran 2003 tarihinde Avusturya’nın Wien şehrinde dünyaya geldi. 1,73 metre boyunda olan genç futbolcu, sağ kanatta görev yapıyor. Avusturya U21 milli takımında da forma giyen Yusuf Demir, Galatasaray bünyesinde mücadele ediyor. Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası futbolseverler, onun performansını oldukça beğendi.

SOCİAL MEDYADAKİ YORUMLAR

Sosyal medyada kullanıcılar, Yusuf Demir hakkında olumlu yorumlar paylaşıyor. Bazı ilanlar şöyle: “Ben artık Yusuf Demir’i rotasyonda izlemek istiyorum bir tane futbolcu kazanalım artık hep yiyoruz.” Bir diğer kullanıcı, “Yusuf Demir lig maçlarında daha fazla şans bulmayı hak etmiyor mu?” diyerek merakını dile getiriyor. Eyüp Aydın ise ”Yusuf Demir asla kalitesiz oyuncu değiller. Süre verip kazanmak lazım.” ifadesiyle oyuncuya destek veriyor.

Yusuf Demir’in performansı, 2 asist ve 1 gol ile taçlandı. “Yusuf Demir neler yapıyor ya 2 asist 1 gol ile oynuyor. Ahmet’e yaptığı asist çok iyiydi. Atama bekliyor.” şeklinde yorumlar yapılıyor. Bir kullanıcı da “Yusuf Demir acayip bir sol ayağı var! Barça boşuna Messi sonrası almadı.” sözleriyle sık sık övgü dolu ifadelerde bulunuyor.