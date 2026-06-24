Yusuf Tekin, TRT Haber’de Kritik Soruları Yanıtlayacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde köklü değişiklikleri ve yeni dönem hazırlıklarını anlatmak için kameralar karşısına geçiyor. Bakan Tekin, saat 17.00’de canlı yayında kritik soruları yanıtlıyor. Özellikle LGS sınavındaki olası değişiklikler merak konusu oldu.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİ İÇİN HAZIRLIKLAR ANLATILDI

Okulların açılmasına kısa süre kala yürütülen planlamalar detaylandırılacak. Yeni döneme dair tüm hazırlıklar ilk ağızdan kamuoyuyla paylaşılacak. Eğitimde yapılacak düzenlemeler masaya yatırılacak.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ UYGULAMASI

Eğitim sistemine entegre edilmesi planlanan yeni müfredat modeli açıklanacak. Modelin sahaya nasıl yansıyacağı Bakan tarafından anlatılacak. Yeni sistemin uygulama takvimi de netleşecek.

2028 LGS’DE SORU TİPLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gelecek planları netlik kazanacak. 2028 yılındaki sınavlara yönelik soru tipi değişiklikleri değerlendirilecek. Gelecek planları bu yayında ilk kez duyurulacak.