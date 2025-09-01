Yusuf Tekin: Yeni Yıla Hazırız

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

2025-2026 eğitim öğretim yılı başladı ve okul öncesi ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için okullar kapılarını açtı. Öğrencilerin katılımıyla okullar, çocuk sesleriyle dolmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

YENİ YILA HAZIRIZ

Bakan Tekin, yeni döneme herkesin tam anlamıyla hazır olduğunu ifade etti. 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair yaptığı paylaşımda, “Okullarımız, sınıflarımız, eğitim teknolojilerimiz, personelimiz ve değerli öğretmenlerimizle yeni eğitim ve öğretim yılına hazırız. Bu yıl yalnızca bir takvim başlangıcı değil.” sözlerini kullandı.

ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde değerleri, bilgiyi ve geleceği birlikte inşa etmek üzere bir yolculuğun ilk adımını attıklarını belirten Bakan Tekin, “2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.