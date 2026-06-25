Yusuf Tekin’den Öğrenci ve Öğretmenlere Yıl Sonu Mesajı

Bakan Yusuf Tekin, yaz dönemi boyunca öğrencilere yönelik kurs ve atölyelerin devam edeceğini duyurdu. Temel eğitimden ortaöğretime kadar farklı alanlarda eğitimler sürecek. Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerini keşfetme fırsatı bulacak. Bakan, bu çalışmalardan azami ölçüde yararlanılmasını tavsiye etti.

TÜRKİYE YÜZYILI’NI ÖĞRENCİLER İNŞA EDECEK

Bakan Tekin, öğrencilere Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecekleri mesajını verdi. Soru sormaktan, düşünmekten vazgeçmemelerini istedi. Eleştirilerle yetinmeyip çözüm üretmelerini tavsiye etti. Öğrencilerin önlerindeki haftaları bir fırsat olarak görmelerini belirtti.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR VE YAZ TEMENNİSİ

Bakan, öğretmenlerin yaz dönemini dinlenmek için değerlendirmesini diledi. Çocuklar için gösterilen emeğe teşekkür etti. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Öğrencilere sağlıklı ve güzel bir yaz tatili diledi.