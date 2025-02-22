Yusufeli’nde Kaya Tehdidine Karşı Önlem Alındı

TEKKALE KÖYÜNDEKİ TEHLİKE

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bulunan Tekkale köyü, baraj inşaatı sonrasında dağın yamacına inşa edildiği için tehlike altındadır. Yamaçtan kopan dev kayalar, özellikle 2024 yılında iki eve düşerek maddi hasar meydana getirmiştir. Bunun hemen ardından köy sakinleri, her gün kayaların düşme riskiyle yaşamaya devam etmektedir.

KAYALARI DÜŞÜRME ÇALIŞMALARI

Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından, riskli kayalar önce patlatma yöntemiyle yere indirildi ve ardından tel örgü çekildi. Profesyonel dağcıların desteğiyle, yamaç boyunca çekilen tel örgü, büyük kaya parçalarının yerleşim alanına ulaşmasını ve evlere isabet etmesini engellemeyi amaçlıyor.

Tekkale Köyü Muhtarı Mustafa Yazıcı, köyün en büyük tehlikesinin yamaçtan kopan kayaların evlere düşmesi olduğunu belirtmiştir. Yazıcı, “Bu yüzden kayaların patlatılması işleminden sonra, tel örgü ile kayaların alt tarafa düşmesi engellenmeye çalışılıyor. Çalışmalar hızla devam ediyor ve tamamlandığında köyümüz güvenli bir hale gelecek.” diyor. Bu açıklamalar, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.