Yüzerken Tekne Çarpan Kadın Yaralandı!

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE KAZA ANI

Yalova’nın Armutlu ilçesinde, İlibat Koyu’nda, evine sadece 20 metre mesafede bulunan denizde yüzen Ayşe Betül Terzioğlu’na, mahalle muhtarı Ali T.’nin kullandığı “İMPARATOR 77” isimli tekne çarptı. Bacaklarından ağır yaralanan Terzioğlu, Ali T. tarafından denizden çıkarılmaya çalışıldı. O anlar ise sahildeki bir grup vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SALGI VE TEDAVİ SÜRECİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Terzioğlu’nu Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan kontrollerde, sağ ve sol kaval kemiklerinde kırıklar tespit edildi ve ayrıca açık yara nedeniyle enfeksiyon riskinin bulunduğu belirlendi. Terzioğlu, yapılan ameliyatla birlikte uyluk kemiği platinle sabitlendi.

MAHALLE MUHTARINDAN KAZA AÇIKLAMASI

Kaza sonrası ifadesi alınan Terzioğlu, teknenin sahile yakın ve yüksek hızla geldiğini ifade ederek, “Kaçacak zamanım olmadı. Çarptığı anda bacağımda şiddetli bir ağrı hissettim. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sahile çıkarıldım. Bu tekne daha önce de aynı sahilde hızlı ve dikkatsiz şekilde seyrediyordu” şeklinde konuştu.

SAVCILIK SÜRECİ VE SONUÇ

Kazanın ardından gözaltına alınan mahalle muhtarı Ali T., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.