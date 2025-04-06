“Yüzü Parçalanmıştı, Morluk İçindeydi.”

ANTALYA’DA KREŞTE YAŞANAN ÜZÜCÜ OLAY

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde özel bir kreşte yaşanan olayda, 2 yaşındaki bir bebek diğer çocuklar tarafından dövüldü. Anne Buse Altıparmak, 28 Mart sabahı kızını Yeşilbahçe Mahallesi’ndeki kreşe bıraktıktan sonra işine gitti.

KREŞ YÖNETİMİNDEN GELEN ŞAİBELİ AÇIKLAMA

Öğle saatlerinde kreş yönetimi tarafından aranan Altıparmak’a, “kızının yemekhanede başka bir çocuk tarafından ısırıldığı” söylendi. Ancak kreşe gittiğinde bebeğinin yüzünde yara izleri, morluklar, burnunda ve kulaklarında kan lekeleri olduğunu fark etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ŞOK EDİCİ SAHNELER

Buse Altıparmak ve eşi Onur Altıparmak, kızlarını hastaneye götürdükten sonra savcılık aracılığıyla güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, bebeğin kreşteki daha büyük iki çocuk tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Aile, olayla ilgili kreş yönetimi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANNE ALTIPARMAK’IN AÇIKLAMALARI

Buse Altıparmak, “Kreş yönetimi bana kızımın ısırıldığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Ancak kızımı aldığımda yüzü parçalanmış, kan ve morluk içindeydi. Doktor, bunun basit bir ısırılma değil, ciddi bir darp olduğunu söyledi” dedi.

BABA ALTIPARMAK’IN İFADESİ

Onur Altıparmak, “Görüntülerde kızımın 15 dakika boyunca acımasızca dövüldüğünü gördük. Yanlarında hiçbir öğretmen veya bakıcı yoktu. Kreş yönetimi olayı örtbas etmeye çalıştı” şeklinde konuştu.

KREŞ YÖNETİMİ SUSKUN

Kreş sorumlusu C.B., hukuki süreç devam ettiği için açıklama yapmayacaklarını belirtti.

AİLE, SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU

Aile, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı’na ihbarda bulundu. Bakanlık, Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığını ve ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

BAKANLIK’TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, “Kreşte yapılan denetim sonucu ihmali tespit edilen yetkililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Süreci titizlikle takip edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK DURUMU

Anne Altıparmak, kızının olaydan sonra uykudan ağlayarak uyandığını ve uykuya dalmak istemediğini söyledi. Aile, çocuklarının fiziksel ve psikolojik tedavisi için gerekli adımları atmaya başladı.

KREŞ DENETİMLERİNİN ÖNEMİ

Yaşanan bu olay, kreşlerde daha sıkı denetimler yapılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aileler, çocuklarını emanet ettikleri kurumların güvenilirliğini sorgulamaya başladı.

YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kreşte görevli personel ve diğer sorumlular hakkında yasal işlemler sürüyor.