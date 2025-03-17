Yüzyıllık Geleneği Sürdürerek Aylık 50 Bin Kazanıyor

TARİHİ HAMAMIN GEOLOJİK KÜLTÜRÜ

Bolu’da neredeyse 100 yıllık bir geçmişe sahip Orta Hamam, geleneksel hamam kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Haftanın yedi günü hizmet veren tarihi hamamda tellaklık yapan Dursun Arslan, mesleğin yok olmaması için çaba sarf ettiğini belirtiyor. Babasından öğrendiği bu mesleği 20 yıldır sürdürdüğünü söyleyen Arslan, gençlerin tellaklığa ilgi göstermediğini ifade ederek, “Bizden sonra bu mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim” diyor.

GENÇLERİN İLGİSİ AZALIYOR

Arslan, gençlerin tellaklığa olan ilgisinin olmadığını dile getiriyor. “Şimdiki gençlik pek istemiyor bu mesleği, bizden sonra mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim. Günümüz gençleri akşam 17.00-18.00 olduğunda mesailerini bitiriyor ancak bizim çalışma saatlerimiz çok daha uzun” şeklinde konuşuyor.

YILLIK GELİR VE HİZMET DETAYLARI

Arslan, aylık kazancını da detaylandırarak, “Hizmetimiz yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Keseyi ve masajı yapıyoruz. Giriş ücretimiz 330 lira, kese ve masaj dahil olursa 500 lira oluyor. Ortalama 14-15 saat çalışıyoruz ve günlük kazancımız 800-1000 lira arasında değişiyor. Aylık kazancımız yaklaşık 50 bin lirayı buluyor. Hamamın sağlık açısından birçok faydası var. Gözenekler açılıyor, ölü deri atılıyor. Aynı zamanda üşütmeye de iyi geliyor. Vücut için oldukça faydalı bir uygulama. Ayda bir kez hamama gelmek yeterli olacaktır” ifadelerini aktarıyor.