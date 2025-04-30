Z. Kınık, Suçlamaları Reddetti! Olay Hızlıydı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Kavacık’ta 9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık’ın sürücüsü olduğu araç, bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve iki kişi yaralandı. Motosiklette bulunan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki ise yaşamını yitirdi.

ADLİ TIP RAPORUNUN REDDEDİLMESİ

Kaza ile ilgili Zehra Kınık’ın yargılandığı davanın duruşması bugün gerçekleştirildi. Kınık, kendisini asli kusurlu gösteren Adli Tıp Raporu’nu reddetti ve çarptığı motosikletin hızının çok yüksek olduğunu, ölen gencin de kask takmadığını belirtti. Kınık, ölüme neden olan durumun kazaya bağlı olmadığını, sonradan geliştiğini savundu.

AİLENİN KATILIMI VE DAVANIN SEYRİ

Duruşmaya, kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin annesi de katıldı ve olayın ayrıntılarını içeren kamera kayıtlarının her şeyi gösterdiğini ifade etti. Hakkında 15 yıl hapis cezası talep edilen Zehra Kınık, tutuksuz yargılandığı davada, bir sonraki duruşma tarihinin 26 Mayıs olarak belirlendiğini duyurdu.