Zabıt Katibi A.Y, UYAP’ta Sahtekarlık Yaptı

USULSUZ İŞLEMLER VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibi, birlikte çalıştığı savcıların Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ndeki (UYAP) hesaplarına girerek, hakkında soruşturma bulunan bazı şüphelilerle ilgili olarak usulsüz bir şekilde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı vermiştir. Elde edilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli olan zabıt katibi A.Y’nin maddi menfaat karşılığında soruşturma dosyalarına hukuka aykırı işlemler gerçekleştirdiği ve “dosya takibi” yaptığı ihbarıyla soruşturmaya başlamıştır.

İŞTEN ÇIKARILMA VE İNCELEMELER

Zabıt katibinin görevine son veren başsavcılık, şüphelinin eylemleri ve birlikte hareket ettiği kişilerin belirlenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığına yazı yazarak, noter işlemlerini incelemeye aldı. A.Y’nin görevde olduğu süre boyunca “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen soruşturma dosyalarını yeniden değerlendiren başsavcılık, henüz karar verilmemiş dosyalarda da usulsüz işlemler olup olmadığını araştırmıştır.

SALDIRGAN USULSÜZLÜKLER ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde A.Y’nin, savcıların UYAP’taki hesaplarına erişim sağlayarak, bazı şüpheliler hakkında sahte kovuşturmaya yer olmadığı kararları çıkardığı, soruşturma savcısının denetimini engellemek için sahte işlemler yaptığı tespit edilmiştir. Başsavcılık, bu usulsüz kararların tamamını iptal etmiş ve şüpheliler hakkında yakalama ve gözaltı kararı vermiştir.

TUTUKLAMALAR VE İFADELER

Soruşturma kapsamında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından tutuklanan A.Y’nin ifadesinde, hukuka aykırı işlemleri Cumhuriyet savcılarının bilgisi ve rızası olmadan, şifrelerini kullanarak gerçekleştirdiğini ve kararları kendisinin onayladığını söylediği öğrenilmiştir. Ayrıca, sorumlu Cumhuriyet başsavcı vekilinin kontrolünü ortadan kaldırmak için sahte evrak ve dosyalar oluşturduğunu belirttiği ifade edilmiştir.