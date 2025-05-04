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Zafer Partisi Gençlik Kolları Soruşturma!

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, bu soruşturmanın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını aktardı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar tepkilere yol açmıştı. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda.

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