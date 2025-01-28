Zafer Partisi İl Başkanı Serbest Kaldı

ZAFER PARTİSİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, bugün öğle saatleri itibarıyla Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermek üzere çağrıldı. İfadesinin alınmasının ardından, işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.

HASAN DEMİR ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme sürecinin ardından Hasan Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme, parti camiasında dikkat çekti ve yarın yapılacak olan muhtemel açıklamalarda konunun daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.