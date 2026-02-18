Zaharova: İran Konusunda Diyalog Ve Sağduyu Çağrısı

ABD’NİN ASKERİ SALDIRI İHTİMALİNE CEVAP

Zaharova, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri müdahale konusunu ele aldı. “Tehdit ve şantaj, müzakere sürecine katkı sağlamaz. İran’ın nükleer meselesine kabul edilebilir çözümler bulunabilmesi için eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde bir diyaloğa ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bunun makul bir alternatifi yok.” şeklinde konuştu.

BÖLGEYİ YENİ BİR ASKERİ MACERAYA SÜREKLENMEMELİ

Zaharova, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmasına da değinerek, İran ile ABD arasındaki sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Moskova’nın bu süreçte katkı sağlamaya hazır olduğunu belirten Zaharova, sağduyu çağrısında bulundu.

SAĞDUYUNUN GALİP GELECEĞİ ÜMİDİ

Zaharova, “Sağduyunun galip geleceğini ve bölgenin yıkıcı sonuçlar doğurabilecek yeni bir askeri maceraya sürüklenmeyeceğini umuyoruz.” diyerek, askeri adımların Orta Doğu’da daha geniş sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.