Zamanaşımına Uğrayan Mevduat TMSF’ye Aktarıldı

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR HAKKINDA MUHATAP BİLGİLERİ

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’nin 8’inci maddesine göre bankalarda zamanaşımına uğramış tüm mevduat, katılım fonları, emanetler ve alacaklara dair listeler her yıl şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun internet sitelerinde 4 ay süreyle yayınlanıyor. Bankalar nezdinde son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca aranmayan her türlü hesap zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye aktarılıyor.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN DEVRİ

Bu yıl itibarıyla, en son 2014 yılında işlem görmüş hesapların devir işlemleri gerçekleştirilmiş durumda. Bankalar tarafından zaman aşımına uğramış hesaplarla ilgili yaptıkları ilanlar doğrultusunda hak sahipleri veya mirasçılarının 15 Haziran’a kadar aramadığı hesaplar TMSF’ye devrediliyor. 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların TL karşılığı değeri yaklaşık 732,1 milyon lira olarak kaydedildi.

HESAPLARDAKİ UNUTULAN MİKTARLAR

Zaman aşımına uğrayan hesaplardan TMSF’ye aktarılan toplam değer 732 milyon 80 bin 374,79 lira tutarında birikim oldu. Bu miktar içerisinde 172 milyon 997 bin 490,09 lira ve 4 milyon 744 bin 720,06 dolar gibi rakamlar yer alırken, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali ve 19 bin 767,84 Kanada Doları gibi yükselen miktarlar dikkat çekiyor.

TOPLAM HESAP SAYISI VE GEÇMİŞ YIL VERİLERİ

Zaman aşımına uğrayan ve TMSF’ye bildirimde bulunulan toplam hesap sayısı ise 2 milyon 226 bin 269 olarak kayıtlara geçti. Önceki yıllarda ise 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira ve 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira tutarındaki değerler TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılı itibarıyla ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulmuş olan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki değer TMSF’ye geçti.